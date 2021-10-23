Первый чемпион в бриджервейте

Ривас и Розицки 22 октября сражались за титул WBC, ведь только эта организация официально ввела титул в бриджервейте.

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Колумбиец Ривас должен был драться против американца Брайанта Дженнингса, который в 2015 году проиграл Владимиру Кличко. Но Дженнингс отказался от боя из-за карантина в Канаде.

В итоге американца заменил Розицки. Чемпионский бой продлился все 12 раундов – судьи зафиксировали уверенную победу Риваса – 116:11, 115:112 та 115:112.