Первый чемпион в бриджервейте
Ривас и Розицки 22 октября сражались за титул WBC, ведь только эта организация официально ввела титул в бриджервейте.
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Колумбиец Ривас должен был драться против американца Брайанта Дженнингса, который в 2015 году проиграл Владимиру Кличко. Но Дженнингс отказался от боя из-за карантина в Канаде.
В итоге американца заменил Розицки. Чемпионский бой продлился все 12 раундов – судьи зафиксировали уверенную победу Риваса – 116:11, 115:112 та 115:112.
- В 2020 году Всемирный боксерский совет (WBC) решил ввести новую весовую категорию бриджервейт. Ее весовой лимит с 90,7 до 101,6 килограмма.
- Чемпионат назвали в честь маленького мальчика Бриджера Уокера. Он получил серьезные ранения, когда бросился спасать свою сестру от нападения собаки.
- В конце 2020 года WBC составила рейтинг дивизиона, который возглавил именно Ривас. В рейтинге нашлось место украинца Александра Тесленко.