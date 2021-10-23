Перший чемпіон у бріджервейті
Рівас та Розіцкі 22 жовтня билися за титул WBC, адже тільки ця організація офіційно ввела титул у бріджервейті.
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Колумбієць Рівас мав битися проти американця Браянта Дженнінгса, який у 2015 році програв Володимиру Кличку. Та Дженнінгс відмовився від бою через карантинні обмеження у Канаді.
У підсумку американця замінив Розіцкі. Чемпіонський бій тривав усі 12 раундів – судді зафіксували впевнену перемогу Ріваса – 116:11, 115:112 та 115:112.
- У 2020 році Світова боксерська рада (WBC) вирішила ввести нову вагову категорію бріджервейті. Її ваговий ліміт з 90,7 до 101,6 кілограма.
- Дивізіон назвали на честь маленького хлопчика Бріджера Вокера. Він отримав серйозні поранення, коли кинувся рятувати свою сестру від нападу собаки.
- Наприкінці 2020 року WBC склала рейтинг дивізіону, який очолив саме Рівас. У рейтингу знайшлося місце українцю Олександру Тесленку.