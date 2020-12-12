Нападающий Десны Филипп Будковский называет переход в чемпионат России перед чемпионатом Европы 2016 года ошибочным решением. Он потерял много времени, которое бы мог использовать на развитие в качестве профессионала.

В 2016 году украинский форвард Филипп Будковский сделал неоднозначный ход, перейдя в российский Анжи. Сам футболист теперь жалеет о таком шаге и называет его неправильным. об этом рассказал сам игрок в интервью каналу "Футбол".

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Откровенно о переезде в Россию

Будковский откровенно рассказал о своей аренде в интервью журналисту Игорю Бурбасу в инстаграме. Нападающий откровенно сожалеет, что переехал в российский чемпионат прямо перед Евро-2016.

Переход в Анжи – решение было необдуманным. Тоже опыт, но в тот период принял неправильное решение. Уехал, когда Заря попала в групповой турнир ЛЕ, играл за сборную. Я чем-то пожертвовал, но многое потерял,

– признался Будковский.

Рассказал игрок и о других зарубежных периодах в свои карьере.

"В Бельгии ты находишься один, помощи большой нет, от тебя требуют большего. Здесь не так требовательно относятся к иностранцам. Если рядом с тобой футболист одного уровня, то ты явно играть не будешь. Тем более в аренде. Полжизни объездил, можно книгу написать: "Вся жизнь в аренде", – шутливо ответил нападающий.

Также он вспомнил и французский этап карьеры. Филипп признался, что в начале он был полностью доволен положением в клубе. До того времени, когда команду возглавили испанские специалисты, которые старались пропихивать в стартовый состав своих земляков, а Будковского посадили на скамейку для запасных.