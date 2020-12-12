Нападник Десни Пилип Будківський називає перехід у чемпіонат Росії перед чемпіонатом Європи 2016 року помилковим рішенням. Він втратив багато часу, який би міг використати на розвиток як професіонала.

У 2016 році український форвард Пилип Будківський зробив неоднозначний хід, перейшовши у російський Анжі. Сам футболіст тепер жаліє про такий крок та називає його неправильним. про це розповів сам гравець у інтерв'ю каналу "Футбол".

Цікаво Втомився чекати дзвінка з Києва: Воронін прокоментував свій прихід у російський клуб

Відверто про переїзд у Росію

Будківський відверто розповів про свої оренди у інтерв'ю журналісту Ігорю Бурбасу і інстаграмі. Нападник відверто шкодує, що переїхав у російський чемпіонат прямо перед Євро-2016.

Перехід в Анжі – рішення було необмірковане. Також досвід, але в той період прийняв неправильне рішення. Поїхав, коли Зоря потрапила в груповий турнір ЛЄ, грав за збірну. Я чимось пожертвував, але багато втратив,

– зізнався Будківський.

Розповів гравець і про інші закордонні періоди у свої кар'єрі.

"У Бельгії ти перебуваєш один, допомоги великої немає, від тебе вимагають більшого. Тут не так вимогливо ставляться до іноземців. Якщо поруч з тобою футболіст одного рівня, то ти явно грати не будеш. Тим більше в оренді. Пів життя об'їздив, можна книгу написати: "Все життя в оренді", – жартівливо відповів нападник.

Також він пригадав і французький етап кар'єри. Пилип зізнався, що на початку він був повністю задоволений становищем у клубі. До того часу, коли команду очолили іспанські фахівців, які старались пропихати у стартовий склад своїх земляків, а Будківського посадили на лавку для запасних.