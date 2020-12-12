Помилкове рішення: ексгравець збірної України шкодує про переїзд у Росію перед Євро-2016
Нападник Десни Пилип Будківський називає перехід у чемпіонат Росії перед чемпіонатом Європи 2016 року помилковим рішенням. Він втратив багато часу, який би міг використати на розвиток як професіонала.
У 2016 році український форвард Пилип Будківський зробив неоднозначний хід, перейшовши у російський Анжі. Сам футболіст тепер жаліє про такий крок та називає його неправильним. про це розповів сам гравець у інтерв'ю каналу "Футбол".
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Відверто про переїзд у Росію
Будківський відверто розповів про свої оренди у інтерв'ю журналісту Ігорю Бурбасу і інстаграмі. Нападник відверто шкодує, що переїхав у російський чемпіонат прямо перед Євро-2016.
Перехід в Анжі – рішення було необмірковане. Також досвід, але в той період прийняв неправильне рішення. Поїхав, коли Зоря потрапила в груповий турнір ЛЄ, грав за збірну. Я чимось пожертвував, але багато втратив,
– зізнався Будківський.
Розповів гравець і про інші закордонні періоди у свої кар'єрі.
"У Бельгії ти перебуваєш один, допомоги великої немає, від тебе вимагають більшого. Тут не так вимогливо ставляться до іноземців. Якщо поруч з тобою футболіст одного рівня, то ти явно грати не будеш. Тим більше в оренді. Пів життя об'їздив, можна книгу написати: "Все життя в оренді", – жартівливо відповів нападник.
Також він пригадав і французький етап кар'єри. Пилип зізнався, що на початку він був повністю задоволений становищем у клубі. До того часу, коли команду очолили іспанські фахівців, які старались пропихати у стартовий склад своїх земляків, а Будківського посадили на лавку для запасних.
- Влітку 2016-го року колишній гравець збірної України на правах оренди відправився підкорювати російський чемпіонат. Нападник поїхав у Анжі на рік з правом подальшого викупу. Тренерський штаб росіян не був вражений грою українця та не став продовжувати контракт з Будківським.
- Попри перехід у Росію гравець взяв участь у 6 поєдинках національної команди України. Був залучений до складу на Євро-2016, але жодного разу так і не вийшов на поле.
- Зараз форвард виступає за Десну.
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