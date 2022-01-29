Оседлаю тебя так же, – Усик пригрозил Фьюри верхом на коне
29 января 2022 , 18:39Читати новину українською
Источник:инстаграм Александра Усика
У чемпиона мира в сверхтяжелом весе Александра Усика появилось немного свободного времени, чтобы попробовать новое хобби. Боксер посетил конюшню и покатался на коне.
Усик все еще не знает своего будущего соперника. Поединок между Тайсоном Фьюри и Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте мог стать главным событием в мире бокса в 2022 году, но пока эти переговоры поставлены на паузу.
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Однако Усик не упустил возможности подколоть своего возможного соперника Тайсона Фьюри. Проезжая мимо камеры, Усик сказал: "Эй, Фьюри, я оседлаю тебя так же".
Усик – Фьюри: что известно
- В сентябре Усик победил Джошуа единогласным судейским решением. Сразу после поражения британец заговорил о реванше.
- Промоутер Энтони заверил, что проведение следующего поединка в Украине финансово невыгодно. Поэтому, скорее всего, поединок состоится в Великобритании.
- Еще один британец Фьюри заявил о своем желании выйти на ринг против Усика. У Тайсона также есть обязательный соперник – британец Диллиан Уайт. Однако Фьюри не хочет биться с Диллианом.
- Его обязательный претендент состоит в судебном споре с санкционирующим органом из-за разделения гонорара за поединок.