Оседлаю тебя так же, – Усик пригрозил Фьюри верхом на коне

У чемпиона мира в сверхтяжелом весе Александра Усика появилось немного свободного времени, чтобы попробовать новое хобби. Боксер посетил конюшню и покатался на коне.

Усик все еще не знает своего будущего соперника. Поединок между Тайсоном Фьюри и Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте мог стать главным событием в мире бокса в 2022 году, но пока эти переговоры поставлены на паузу.

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Однако Усик не упустил возможности подколоть своего возможного соперника Тайсона Фьюри. Проезжая мимо камеры, Усик сказал: "Эй, Фьюри, я оседлаю тебя так же".

Усик – Фьюри: что известно