Осасуна тянула время: судья закрыл рот игрокам Реала после услышанных в свою сторону претензий

Мадридский Реал и Осасуна расписали "сухую" мировую (0:0) в Ла Лиге. После поединка игроки "Королевского клуба" выразили свое недовольство главному арбитру матча.

"У вас было 90 минут"

Реал не сумел на своем поле одержать победу над Осасуной. Команды взяли по одному очку. В конце поединка гости откровенно тянули время и играли на удержание счета. Нулевая мировая на выезде полностью устраивала Осасуну.

Смотрите также Бил "по воробьям": как игрок в Испании позорно промахнулся с пенальти – видео

Гости произвели две замены и неоднократно падали на газон в эпизодах. Судья же компенсировал всего четыре минуты. Такие действия и решения не понравились игроку Реала, поэтому они решили выразить свое недовольство главному арбитру после финального свистка.

Винисиус Жуниор, Эдер Милитан и Родриго подошли к арбитру, чтобы высказать претензии. Однако судья не стал слушать футболистов, а сразу закрыл им рот.

У вас было 90 минут, так что не подходите и не протестируйте,

– ответил судья футболистам.

Реал с 21 очком продолжает идти на втором месте в таблице Ла Лиги. "Сливочные" уступают лишь неожиданно лидирующему в чемпионате Реалу Сосьедаду. Отставание составляет всего три балла.

Осасуна занимает 7 позицию, в ее активе 19 пунктов.

Следующий матч Реал сыграет 30 октября на выезде против Эльче.