"У вас було 90 хвилин"

Реал не зумів на власному полі здобути перемогу над Осасуною. Команди взяли по одному очку. Наприкінці поєдинку гості відверто тягнули час та грали на утримання рахунку. Нульова мирова на виїзді цілком влаштовувала Осасуну.

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Гості зробили дві заміни та неодноразово падали на газон в епізодах. Натомість суддя компенсував лише чотири хвилини. Такі дії та рішення не сподобались гравця Реала, тому вони вирішили висловити своє невдоволення головному арбітру матчу після фінального свистка.

Вінісіус Жуніор, Едер Мілітан та Родріго підійшли до арбітра, щоб висловити претензії. Однак суддя не став слухати футболістів, а відразу закрив їм рот.

У вас було 90 хвилин, так що не підходьте і не протестуйте,

– відповів суддя футболістам.

Реал із 21 очком продовжує йти на другому місці у таблиці Ла Ліги. "Вершкові" поступаються лише Реал Сосьєдаду, який несподівано лідирує у чемпіонаті. Відставання складає лише три бали.

Осасуна посідає 7 позицію, у її активі 19 пунктів.

Наступний матч Реал зіграє 30 жовтня на виїзді проти Ельче.