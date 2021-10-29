"У вас было 90 минут"

Реал не сумел на своем поле одержать победу над Осасуной. Команды взяли по одному очку. В конце поединка гости откровенно тянули время и играли на удержание счета. Нулевая мировая на выезде полностью устраивала Осасуну.

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Гости произвели две замены и неоднократно падали на газон в эпизодах. Судья же компенсировал всего четыре минуты. Такие действия и решения не понравились игроку Реала, поэтому они решили выразить свое недовольство главному арбитру после финального свистка.

Винисиус Жуниор, Эдер Милитан и Родриго подошли к арбитру, чтобы высказать претензии. Однако судья не стал слушать футболистов, а сразу закрыл им рот.

У вас было 90 минут, так что не подходите и не протестируйте,

– ответил судья футболистам.

Реал с 21 очком продолжает идти на втором месте в таблице Ла Лиги. "Сливочные" уступают лишь неожиданно лидирующему в чемпионате Реалу Сосьедаду. Отставание составляет всего три балла.

Осасуна занимает 7 позицию, в ее активе 19 пунктов.

Следующий матч Реал сыграет 30 октября на выезде против Эльче.