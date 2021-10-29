Курьезный промах

Первая часть матча завершилась с минимальным преимуществом в счете Хетафе (0:1). На 78-й минуте поединка Гранада получила отличный шанс, чтобы сравнять цифры на табло – пенальти.

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К 11-метровой отметке подошел Луис Хавьер Суарес. Перед пробиванием главный тренер хозяев взялся за голову, закрыл глаза, чтобы даже не видеть этот момент.

23-летний нападающий очень неудачно выполнил удар с 11 метров. Мяч после его выстрела пролетел высоко над перекладиной. Как еще говорят: "Пробил по воробьям". Сразу после удара Суарес показал пальцем на отметку. Он указал на неровность газона, которая помешала ему забить.

Но удержать победный результат Хетафе не смог. Уже на последней компенсированной минуте ничью для хозяев вырвал Хорхе Малина. Матч закончился мировой – 1:1.

Такой результат не позволил обоим клубам выбраться из низов турнирной таблицы Ла Лиги. Гранада с 8 очками идет на 17-й позиции. А Хетафе с 3 пунктами располагается на последнем 20-м месте.

Видео промаха с пенальти