Тенісистка Наомі Осака, яка знялася з півфіналу турніру в Нью-Йорку на знак протесту проти поліцейського насильства у США, все-таки змінила думку та вийшла на корт. Японка у кроці від поразки показала характер та перемогла суперницю з Естонії.

Осака обіграла Котавейт у трьох сетах. Матч тривав 1 годину та 53 хвилини, пише 24 канал.

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Наомі Осака (Японія) – Анетт Контавейт 2:1 (4:6, 6:2, 7:5)

Спершу японська тенісистка програвала суперниці 4:6, 0:2 та була лише у одному очку від подвійного брейку при рахунку 30:40. Після чого вона подала на ейс, який став стартовою точкою її перемоги. Далі Осака творила на корті справжні дива та виграла 9 геймів поспіль, розбиваючи вщент свою суперницю.

У вирішальній партії за вихід у півфінал турніру Представниця з Естонії зарядилась впевненістю від суперниці та відігралась із рахунку 1:4. Естонка могла довести матч до перемоги, вона вела 40:15 та могла взяти свою подачу та зрівняти рахунок у сеті. На той момент японка вела у рахунку лише з перевагою в один гейм – 6:5. Але за підсумками поступилась Осаці.

Японка залишається лідеркою у зустрічах тенісисток – 4:1.

Суперницею Осаки у 1/2 фіналу турніру у США стане Еліза Мертенс, обидві суперниці мають однакову кількість перемог у протистояннях одна проти одної – 1:1.

Наголосимо, що спершу японська тенісистка відмовилась від участі у матчі на знак протесту проти поліцейського насильства у США. Але після вмовлянь організаторів турніру таки змінила свою думку та вийшла на корт.

Осака – Контавейт відеоогляд матчу

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