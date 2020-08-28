Осака відмовилась від бойкоту матчу у США та яскраво перемогла суперницю: відео
Тенісистка Наомі Осака, яка знялася з півфіналу турніру в Нью-Йорку на знак протесту проти поліцейського насильства у США, все-таки змінила думку та вийшла на корт. Японка у кроці від поразки показала характер та перемогла суперницю з Естонії.
Осака обіграла Котавейт у трьох сетах. Матч тривав 1 годину та 53 хвилини, пише 24 канал.
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Наомі Осака (Японія) – Анетт Контавейт 2:1 (4:6, 6:2, 7:5)
Спершу японська тенісистка програвала суперниці 4:6, 0:2 та була лише у одному очку від подвійного брейку при рахунку 30:40. Після чого вона подала на ейс, який став стартовою точкою її перемоги. Далі Осака творила на корті справжні дива та виграла 9 геймів поспіль, розбиваючи вщент свою суперницю.
У вирішальній партії за вихід у півфінал турніру Представниця з Естонії зарядилась впевненістю від суперниці та відігралась із рахунку 1:4. Естонка могла довести матч до перемоги, вона вела 40:15 та могла взяти свою подачу та зрівняти рахунок у сеті. На той момент японка вела у рахунку лише з перевагою в один гейм – 6:5. Але за підсумками поступилась Осаці.
Японка залишається лідеркою у зустрічах тенісисток – 4:1.
Суперницею Осаки у 1/2 фіналу турніру у США стане Еліза Мертенс, обидві суперниці мають однакову кількість перемог у протистояннях одна проти одної – 1:1.
Наголосимо, що спершу японська тенісистка відмовилась від участі у матчі на знак протесту проти поліцейського насильства у США. Але після вмовлянь організаторів турніру таки змінила свою думку та вийшла на корт.
Осака – Контавейт відеоогляд матчу
Що відомо про інцидент за участі Джейкоба Блейка
- Інцидент стався 22 серпня. Правоохоронці буцімто приїхали на виклик через побутову сварку. У мережі опублікували відео з місця події, на якому помітно, як Блейк виходить з авто на вимогу поліції. Тоді чоловік лягає на машину, після чого один з копів хапає його за футболку і стріляє щонайменше декілька разів.
- Адвокати Блейка пізніше зазначили, що він намагався "владнати сімейну сварку" між двома жінками. Цю інформацію підтверджують і очевидці.
- За словами нареченої Блейка Лакіши Букер, в авто під час стрілянини перебували троє дітей Блейка, які все бачили. 29-річний чоловік наразі перебуває в лікарні у важкому стані. Куля пошкодила його хребет, через що Блейк лишається паралізованим.
- Двох правоохоронців, причетних до інциденту, відсторонили від роботи. Проти них розпочали справу через можливе перевищення службових повноважень.