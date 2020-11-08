Боксер из Кубы Луис Ортис (31-2-0, 26 КО) и американец Александер Флорес (18-2-1, 16 КО) встретились в главном поединке вечера. 41-летний кубинец не оставил шансов сопернику, отправив его в нокаут.

Вечер бокса от Premier Boxing Champions состоялся в Лас-Вегасе на арене Microsoft Theater, где и встретились боксеры, пишет 24 канал.

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Нокаут за 45 секунд

Опытный Ортис уже с первых секунд боя начал свой путь к быстрой победе. Кубинец хуком ударил в корпус Флореса и повалил соперника из США. Судья завершил бой, зафиксировав технический нокаут.

Произошел он уже через 45 секунд после сигнала арбитра о начале поединка.

Для Ортиса эта победа стала первой после поражения от Деотея Уайлдера с ноября 2019 года.

Кто такой Луис Ортис? Кубинский боксер, выступающий в тяжелой весовой категории. Чемпион отборочных панамериканских игр 2005 года и чемпион Кубы (2006) среди любителей. Среди профессионалов бывший временный чемпион мира по версии WBA (2015/16) и дважды претендент на титул чемпиона мира по версии WBC (2018, 2019) в тяжелом весе.

Луис Ортис – Александер Флорес видеообзор боя