Боец смешанных единоборств Игнасио Бахамондес праздновал победу над американцем Эдсоном Гомесом. Победа позволила чилийцу получить желанный контракт от UFC.

Турнир Contender Series 2020, который состоялся в Лас-Вегасе, запомнился эффектной победой бойца из Чили. Уже с первого раунда над октагоном "летало" бешеное напряжение, пишет 24 канал.

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Смертельный нокаут

Ключевым стал второй раунд. Чилиец мощным ударом, который не так часто используют бойцы, ногой в подбородок "исключил" соперника из США. Судья сразу остановил поединок и пытался привести в чувство американца.

Эта победа Бахамондесу принесла контракт с UFC – главным промоушеном смешанных единоборств. Также его нокаут будет одним из претендентов на лучший в 2020 году.

Он нанес лишь 2-е поражение для 29-летнего Гомеса, у которого в активе еще есть 6 побед.

Кто такой Игнасио Бахамондес? Чилийский боец, который начал свою карьеру в 2016 году. Участвовал в турнирах таких промоушенов: LFA, Titan FC, DWTNCS. Победа чилийца стала для него 11-й при 3-х поражениях.