Боксер з Куби Луїс Ортіс (31-2-0, 26 КО) та американець Александер Флорес (18-2-1, 16 КО) зустрілись у головною поєдинку вечора. 41-річний кубинець не залишив шансів супернику, відправивши його у нокаут.

Вечір боксу від Premier Boxing Champions відбувся у Лас-Вегасі на арені Microsoft Theater. Де і зустрілись боксери, пише 24 канал.

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Нокаут за 45 секунд

Досвідчений Ортіс вже з перших секунд бою розпочав свій шлях до швидкої перемоги. Кубинець хуком вдарив у корпус Флореса та повалив суперника з США. Суддя завершив бій, зафіксувавши технічний нокаут.

Стався він вже за 45 секунд після сигналу арбітра про початок поєдинку.

Для Ортіса ця перемога стала першою після поразки від Деотея Уайлдера з листопада 2019 року.

Хто такий Луїс Ортіс? Кубинський боксер, який виступає у важкій ваговій категорії. Чемпіон відбіркових панамериканських ігор 2005 року та чемпіон Куби (2006) серед любителів. Серед професіоналів колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBA (2015/16) і двічі претендент на титул чемпіона світу за версією WBC (2018, 2019) у важкій вазі.

Луїс Ортіс – Александер Флорес відеоогляд бою