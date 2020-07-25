Перспективный боксер полусреднего веса (до 66,7 кг) Вирджил Ортис 24 июля получил 16 подряд победу нокаутом. В Калифорнии (США) он защитил титул "золотого" чемпиона WBA, одержав победу над колумбийцем Самуэлем Варгасом.

Ортис одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде боя. Об этом сообщает 24 канал.

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Ход поединка

До сих пор непобедимый Ортис перед поединком был фаворитом и на этих правах занял центр ринга. Вирджил постепенно наращивал темп, работал джебом и нанес жесткие удары.

Варгас попытался поразить соперника и сосредоточился на работе по корпусу.

В 3-й трехминутке от Ортиса "прилетел" правый хук, после которого он выбросил еще несколько ударов. Однако рефери спас Варгаса, сделав замечание Вирджилу.

Последний толкал соперника, используя при этом руки.

Оборону Ортиса никак нельзя назвать безупречной. Варгас выбрасывал много ударов по корпусу. Кто знает, как бы завершился бой, если бы Самуэль решился пробивать по лицу Ортиса.

В 7-м раунде рефери пришлось остановить бой. Варгас пропускал слишком много, поэтому рефери решил поберечь здоровье спортсмена.

Ортис – Варгас видеообзор боя