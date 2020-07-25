Перспективний боксер напівсередньої ваги (до 66,7 кг) Вірджил Ортіс 24 липня здобув 16 поспіль перемогу нокаутом. У Каліфорнії (США) він захистив титул "золотого" чемпіона WBA, здобувши перемогу над колумбійцем Самуелем Варгасом.

Ортіс здобув перемогу технічним нокаутом у сьомому раунді бою. Про це повідомляє 24 канал.

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Хід поєдинку

Досі непереможний Ортіс перед поєдинком був фаворитом і на цих правах зайняв центр рингу. Вірджил поступово нарощував темп, працював джебом та завдав жорстких ударів.

Варгас спробував приголомшити суперника і зосередився на роботі по корпусу.

У 3-й трихвилинці від Ортіса "прилетів" правий хук, після якого він викинув ще декілька ударів. Однак рефері врятував Варгаса, зробивши зауваження Вірджилу.

Останній штовхав суперника, використовуючи при цьому руки.

Оборону Ортіса аж ніяк не можна назвати бездоганною. Варгас викидав багато ударів по корпусу. Хто знає, як би завершився бій, якби Самуель наважився пробивати по обличчю Ортіса.

У 7-му раунді рефері довелося зупинити бій. Варгас пропускав занадто багато, тому рефері вирішив поберегти здоров'я спортсмена.

Ортіс – Варгас відеоогляд бою