Евгений Коноплянка поделился ожиданиями в преддверии предстоящего противостояния. Интересно, что в карьере опытного полузащитника есть три матча против англичан, у которых Коно отыграл полные поединки.

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Коноплянка: Может, кто-то не верит в нас, но нужно верить

Украинский легионер польской Краковии отметил уровень соперника, ведь Англия всегда являлась мощным конкурентом на футбольном поле. Однако Коноплянка отметил, что нужно выходить и играть против любого соперника.

Также Евгений вспомнил свой гол в ворота "трех львов". Это было в квалификации Евро в 2012 году. Тогда этот матч закончился ничьей 1:1.

"Конечно, помню этот гол и эти результаты. Договаривались с тренерами, они настраивали нас на то, чтобы мы, прежде всего, не боялись. Англия это Англия, мы понимаем, что это очень сильная команда. Но можно со всеми играть", – вспомнил. Евгений.

Коноплянка заверил, что команда настраивается на следующий матч только на победу.

Если мы будем настраиваться только на победу, как бы это ни смешно звучало, может, кто-то не верит в нас, но надо верить. У нас есть своя структура, сейчас мы тренируемся и производим ее. Если все будут уверены в нашей команде, то добьемся результата,

– сказал футболист Краковии.

"Все знают. к чему мы идем"

Коноплянка заявил, что результат Англии против Италии не так важен. А ведь надо смотреть на соперника уже непосредственно во время поединка.

"Давайте больше будем думать о нашей игре. А там как будет – это будет. Ребята уже не первый год играют в большой футбол. Знают, как правильно готовиться", – ответил полузащитник.

Также Евгений отметил гол защитника Днепра-1 Александра Сватка в контрольном матче в ворота английского Брентфорда. Теперь Коно надеется, что защитник повторит взятие ворот и в поединке против Англии на "Уэмбли".

Все знают, к чему мы идем, и почему мы сюда прилетели,

– добавил игрок Краковии.

Напомним, что матч против Брентфорда закончился п еремогой Украины 2:0. Кроме Сватка, забивал Георгий Судаков во втором тайме.

А Коноплянка вернулся в сборную после более чем 2-летнего перерыва. В последний раз играл в сине-желтой футболке еще в феврале 2021 года, а выходил на поле в сентябре 2020-го в матче против Швейцарии в Лиге наций (2:1). В этой встрече отыграл 54 минуты.

К слову. Матч Англия – Украина состоится 26 марта в 19:00 на "Уэмбли". Поединок будет судить бригада арбитров из Нидерландов.