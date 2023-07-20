Экс-одноклубник Цыганкова вытащил деньги из собственного кармана, чтобы вернуться в Барселону
Источник:Sport.es
Барселона оформила возвращение своего питомца после перерыва в 12 лет. Ориоль Ромеу снова наденет футболку "блаугранас".
Переход Ориоля Ромэу состоялся 19 июля. 31-летний испанский опорник заключил контракт с Барселоной до конца июня 2026 года.
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Возвращение "блудного сына"
Мог этот трансфер сорваться, если бы не желание футболиста вернуться в родной клуб. Для оформления этого перехода Барселоне нужно было оплатить Жирони 4,5 миллиона евро. В эту сумму входили отступные и компенсации выплат за предыдущие трансферы игрока центра поля.
Однако каталонский клуб был готов отдавать такие деньги за Ромеу. Чемпион Ла Лиги-2022/2023 заплатил большую часть суммы Жирони – 3,4 миллиона евро. Еще 600 тысяч Ромеу и его агент вытащили из своего кармана, а точнее 600 тысяч, чтобы успехом закончить этот переход.
Оба клуба ударили по рукам.
Теперь Ромеу встретится с Жироной, но будет играть по ту сторону футбольного поля. В своем последнем сезоне за "красно-белых" провел 36 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 10 желтых карточек.
Новый шанс закрепиться в Барселоне
- До 2011 года Ромеу выступал в структуре каталонского клуба, но так и не смог остаться в Барселоне. Ориоль провел два матча за первую команду "Блаугранас" и 49 поединков за команду "Б".
- После чего стал футболистом Челси. После двух лет в Лондоне был арендован Валенсией и вернулся в испанский чемпионат.
- Далее в карьере опорника была аренда в Штутгарт.
- В 2015 году Ромеу стал полноценным футболистом английского Саутгемптона, где поиграл 7 лет.
- 1 сентября 2022 футболист подписал контракт с Жироной, за которую выступает украинец Виктор Цыганков.