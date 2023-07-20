Перехід Оріоля Ромеу відбувся 19 липня. 31-річний іспанський опорник уклав контракт із Барселоною до кінця червня 2026 року.
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Повернення "блудного сина"
Міг цей трансфер зірватись, якби не бажання футболіста повернутись у рідний клуб. Для оформлення цього переходу Барселоні потрібно було сплатити Жироні 4,5 мільйони євро. У цю суму входили відступні та компенсація виплат за попередні трансфери гравця центра поля.
Однак каталонський клуб був готовий віддавати такі гроші за Ромеу. Чемпіон Ла Ліги-2022/2023 заплатив більшу частину суму Жироні – 3,4 мільйона євро. Ще 600 тисяч Ромеу та його агент витягнули зі своєї кишені, а точніше 600 тисяч, аби успіхом закінчити цей перехід.
Обидва клуби вдарили по руках.
Тепер Ромеу зустрінеться із Жироною, але буде грати по той бік футбольного поля. У своєму останньому сезоні за "червоно-білих" провів 36 матчів, у яких забив 2 голи та зробив 10 жовтих карток.
Новий шанс закріпитись у Барселоні
- До 2011-го року Ромеу виступав у структурі каталонського клубу, але так і не зміг залишитись у Барселоні. Оріоль провів два матчі за першу команду "блаугранас" та 49 поєдинків за команду "Б".
- Після чого став футболістом Челсі. Після двох років у Лондоні був орендований Валенсією та знову повернувся в іспанський чемпіонат.
- Далі у кар'єрі опорника була оренд у Штутгарт.
- У 2015-му році Ромеу став повноцінним футболістом англійського Саутгемптона, де пограв 7 років.
- 1 вересня 2022-го футболіст підписав контракт із Жироною, за яку виступає українець Віктор Циганков.