Организм дал сбой, – Семеренко прервала молчание и рассказала, почему покинула Олимпиаду

Титулованная украинская биатлонистка Валентина Семеренко досрочно покинула Олимпийские игры в Пекине. Спортсменка впервые прокомментировала свое решение уехать из Пекина.

Организм Семеренко "дал сбой"

Информация о том, что Семеренко покидает Олимпиаду, появилась 7-го февраля. Именно в этот день состоялась женская индивидуальная гонка, которую Валентина не смогла закончить.

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После первой гонки в Эстерсунде Семеренко заявила, что не будет давать комментариев до конца сезона. Поэтому сход Валентины с дистанции в Пекине прокомментировал тренер команды Урош Велепец, заявивший, что у биатлонистки "аллергия" на холод.

36-летняя Семеренко признала, что ее организм "дал сбой", поэтому она решила покинуть Олимпиаду и дать шанс молодым.

Мой организм дал сбой, что заставило меня покинуть Олимпийские игры. Я долго думала и даю шанс молодым проявить себя на старте. Все же так этого хотели!

– заявила биатлонистка.

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказал, что Семеренко 9 февраля вернется в Киев.

Валентина Семеренко выступила на своей пятой Олимпиаде. Она самая опытная биатлонистка на Играх-2022. Только румынка Ева Тофалви приняла участие в шести Олимпиадах.

Кроме участия в индивидуальной гонке, Семеренко выступила в смешанной эстафете. Она использовала 6 дополнительных патронов и зашла на три штрафных круга. Это помешало Украине побороться за высокие места.

Лучший результат Семеренко в этом сезоне – 13-е место в спринте на Кубке мира в Оберхофе (Германия).



Достижения Валентины Семеренко / инфографика 24 канала​

