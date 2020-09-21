Організатори Ролан Гаррос масово знімають тенісистів через коронавірус
Пресслужба Відкритого чемпіонату Франції підтвердила, що п'ять тенісистів здали позитивні тести на коронавірус. Прізвища цих спортсменів не розголошують.
Тенісисти вже відправились на самоізоляцію. про це повідомили в офіційній заяві організатори Ролан Гаррос.
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За їх інформацією, позитивні тести на коронавірус здали два тенісисти, які повинні були брати участь в кваліфікації, ще три спортсмени, які контактували з тренером, аналіз якого також дав позитивний результат.
Період карантину для них складе рівно один тиждень. Загалом було зроблено близько 900 тестів на коронавірус.
Хто з українців зіграє на Ролан Гаррос
Сергій Стаховський та Ілля Марченко розпочнуть свої виступи з кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції. Кваліфікація турніру стартує вже сьогодні, 21 вересня, а 27 вересня розпочнуться матчі основної сітки.
Представниць жіночої статі буде набагато більше. В основній сітці зіграє перша ракетка України Еліна Світоліна. Також в основній сітці Ролан Гаррос зіграють Даяна Ястремська, Катерина Козлова та Катаріна Завацька.
Відразу троє українок спробують пробитися в основну сітку Ролан Гаррос через сито кваліфікації. Зокрема, це Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.