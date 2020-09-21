Пресслужба Відкритого чемпіонату Франції підтвердила, що п'ять тенісистів здали позитивні тести на коронавірус. Прізвища цих спортсменів не розголошують.

Тенісисти вже відправились на самоізоляцію. про це повідомили в офіційній заяві організатори Ролан Гаррос.

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За їх інформацією, позитивні тести на коронавірус здали два тенісисти, які повинні були брати участь в кваліфікації, ще три спортсмени, які контактували з тренером, аналіз якого також дав позитивний результат.

Період карантину для них складе рівно один тиждень. Загалом було зроблено близько 900 тестів на коронавірус.

The Roland-Garros tournament directors can confirm that 2 players competing in the qualifying tournament have tested positive for Covid 19 and three others have confirmed close contact with a coach who has tested positive for Covid 19. >> https://t.co/X3dn62VEv5 pic.twitter.com/4Ca6GevqNf — Roland-Garros (@rolandgarros) September 20, 2020

Що відомо про Ролан Гаррос-2020? Турнір мав відбутися ще у травні-червні, однак був перенесений через пандемію COVID-19. Змагання пройдуть з 27 вересня до 11 жовтня у Парижі. Кваліфікаційні матчі розпочнуться 21 вересня. Турнір належить до серії Гренд Слем.

Хто з українців зіграє на Ролан Гаррос

Сергій Стаховський та Ілля Марченко розпочнуть свої виступи з кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції. Кваліфікація турніру стартує вже сьогодні, 21 вересня, а 27 вересня розпочнуться матчі основної сітки.

Представниць жіночої статі буде набагато більше. В основній сітці зіграє перша ракетка України Еліна Світоліна. Також в основній сітці Ролан Гаррос зіграють Даяна Ястремська, Катерина Козлова та Катаріна Завацька.

Відразу троє українок спробують пробитися в основну сітку Ролан Гаррос через сито кваліфікації. Зокрема, це Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.