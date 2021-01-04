Украинский боксер Василий Ломаченко в октябре 2019 года проиграл Теофимо Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Оказалось, что Ломаченко выходил в ринг с серьезной травмой, ведь после боя ему понадобилась операция. Организаторы поединка знали о травме украинца.

Организаторы знали о травме Ломаченко

33-летний Ломаченко в интервью SNOWQUEENLA рассказал, что промоутерская компания Top Rank, которая организовала бой с Лопесом, знала о его травме. Об этом сообщает vRINGe.

Кстати Во втором поединке мы нокаутируем Ломаченко, – Лопес-старший о реванше

По словам Ломаченко, он не мог полностью скрыть травму, ведь ему делали уколы. Эту информацию следовало передавать антидопинговой комиссии.

Я не мог скрыть то, что у меня была травма. Потому что я ходил уколы ставил. Если я ставлю уколы, я должен доводить до сведения антидопинговую комиссию VADA. Комиссия VADA знала, штат Невада знал, соответственно в Top Rank тоже знали, что я травмирован,

– сказал Василий.

Ломаченко также объяснил, почему рассказывал журналистам, что чувствует себя хорошо перед поединком.

"Кто будет рассказывать, что "да, я травмирован, но я такой вот молодец, я все равно буду боксировать...", – добавил Василий.

Украинец в очередной раз заявил, что решил не переносить бой с Лопесом, ведь не знал, состоится ли поединок в будущем.