Український боксер Василь Ломаченко у жовтні 2019 року програв Теофімо Лопесу у бою за звання абсолютного чемпіона світу. Виявилося, що Ломаченко виходив у ринг із серйозною травмою, адже після бою йому знадобилася операція. Організатори поєдинку знали про травму українця.

Організатори знали про травму Ломаченка

33-річний Ломаченко в інтерв'ю SNOWQUEENLA розповів, що промоутерська компанія Top Rank, що організувала бій з Лопесом, знала про його травму. Про це повідомляє vRINGe.

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За словами Ломаченка, він не міг повністю приховати травму, адже йому робили уколи. Цю інформацію слід було передавати антидопінговій комісії.

Я не міг приховати те, що в мене була травма. Тому що я ходив уколи ставив. Якщо я ставлю уколи, я повинен доводити до відома антидопінгову комісію VADA. Комісія VADA знала, штат Невада знав, відповідно у Top Rank теж знали, що я травмований,

– сказав Василь.

Ломаченко також пояснив, чому розповідав журналістам, що почувається добре перед поєдинком.

"Хто буде розповідати, що "так, я травмований, але я такий ось молодець, я все одно буду боксувати...", – додав Василь.

Українець вкотре заявив, що вирішив не переносити бій з Лопесом, адже не знав, чи відбудеться поєдинок у майбутньому.