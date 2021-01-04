Організатори бою Ломаченко – Лопес знали про травму українця
Український боксер Василь Ломаченко у жовтні 2019 року програв Теофімо Лопесу у бою за звання абсолютного чемпіона світу. Виявилося, що Ломаченко виходив у ринг із серйозною травмою, адже після бою йому знадобилася операція. Організатори поєдинку знали про травму українця.
Організатори знали про травму Ломаченка
33-річний Ломаченко в інтерв'ю SNOWQUEENLA розповів, що промоутерська компанія Top Rank, що організувала бій з Лопесом, знала про його травму. Про це повідомляє vRINGe.
До речі У другому поєдинку ми нокаутуємо Ломаченка, – Лопес-старший про реванш
За словами Ломаченка, він не міг повністю приховати травму, адже йому робили уколи. Цю інформацію слід було передавати антидопінговій комісії.
Я не міг приховати те, що в мене була травма. Тому що я ходив уколи ставив. Якщо я ставлю уколи, я повинен доводити до відома антидопінгову комісію VADA. Комісія VADA знала, штат Невада знав, відповідно у Top Rank теж знали, що я травмований,
– сказав Василь.
Ломаченко також пояснив, чому розповідав журналістам, що почувається добре перед поєдинком.
"Хто буде розповідати, що "так, я травмований, але я такий ось молодець, я все одно буду боксувати...", – додав Василь.
Українець вкотре заявив, що вирішив не переносити бій з Лопесом, адже не знав, чи відбудеться поєдинок у майбутньому.
Що відомо про поразку Ломаченка?У поєдинку з Лопесом українець втратив титули WBA, WBC, WBO. 23-річний Лопес став наймолодшим абсолютним чемпіоном світу. Реванш між боксерами не передбачений контрактом, хоча українець сподівається отримати бій.
Поділитися новиною