Тряпкам не место на Australian Open: организаторы турнира официально запретили флаги РФ и РБ

Инцидент с российским флагом во время поединка на Открытом чемпионате Австралии получил оценку от организаторов турнира. Отныне вступает в действие запрет флагов государств-агрессоров.

Российских и белорусских спортсменов вопреки логике допустили к турниру серии Большого шлема Australian Open. Этот непродуманный шаг привел к скандалу в первый же день соревнований, когда болельщики из страны-террориста принесли трехцветные тряпки на поединок между украинкой Екатериной Байндль и Камиллой Рахимовой из РФ.

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Запрет на флаги РФ и РБ немедленно вступает в силу

Организаторы Australian Open оперативно отреагировали на вопиющий инцидент и официально запретили приносить на матчи турнира флаги стран-агрессоров – РФ и Беларуси.

Флаги России и Белоруссии теперь запрещены. Запрет вступает в силу немедленно,

– говорится в заявлении оргкомитета Australian Open.

По их словам, сначала они разрешали болельщикам проносить флаги, но при условии, что никаких нарушений и провокаций не будет.

"Это крайне опасно, война продолжается. Это небольшой корт, они [с флагами] были очень близки к игрокам, поэтому я чувствовал элемент устрашения", - цитирует одного из фанатов австралийская газета The Age.

Как известно, во время матча 1/64 финала Australian Open 2023 между украинкой Екатериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой на трибуны пришла группа болельщиков из РФ. Они вывесили флаг страны-агрессора. Кроме того, один из них сидел в футболке и кепке с надписью "Россия", а другой – в футболке с портретом кровавого диктатора Путина и надписью "Мать Россия" на английском.

Напомним, что в Открытом чемпионате Австралии россияне и белорусы принимают участие "на условиях нейтральности" – без указания страны, а также флага и гимна.