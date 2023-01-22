Воспитанник Карпат сменил клуб в Испании: он воссоединился с экс-игроком "львов" Лукасом
Источник:твиттер Депортиво
Левый защитник Орест Лебеденко сменил один испанский клуб на другой. Украинский легионер продолжит сезон в Депортиво.
24-летний левый защитник достался Депортиво бесплатно, ведь его контракт с Луго истек. Орест Лебеденко перешел в клуб, выступающий в третьей по силе лиге Испании, в статусе свободного агента.
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Сменил один испанский клуб на другой
Украинец заключил контракт с Депортиво до конца июня 2025 года. Лебеденко уже провел первую тренировку с новой командой.
Лебеденко, являющийся воспитанником львовских Карпат, будет не первым бывшим футболистом "львов", выступающим в составе Депортиво. За "депор" с 1 января 2023 года выступает нападающий Лукас Перес.
Напомним, что испанский нападающий выступал в Украине с 2011 по 2013 годы, за Карпаты и Динамо. Но за последние так и не сыграл ни одного поединка.
Орест Лебеденко – игрок Депортиво / Фото с твиттера испанского клуба
Депортиво идет на четвертом месте в третьей по силе лиге Испании, имея в своем активе 38 баллов после 20 туров.
Что известно о карьере Ореста Лебеденко
- Воспитанник Карпат, выступавший за "львов" до 2019 года. Зимой того же года он перебрался в испанское Луго.
- Уже через год Лебеденко вернулся на Украину, где на правах аренды выступал за донецкий Олимпик. В июне 2021 года его аренда закончилась, и Орест приехал обратно в Испанию.
- Луго стало первым клубом в зарубежной карьере Лебеденко.
- В своем последнем сезоне за Луго левый защитник провел 13 матчей.
- За свою карьеру отыграл 116 поединков, в которых забил один гол и отдал 8 ассистов. Также в его пассиве 15 желтых карточек и одно изъятие.