Экс-игрок Шахтера Ордец разорвал контракт с российским клубом и перебрался в Бундеслигу

Украинский футболист Иван Ордец только на 5-й месяц войны решил расторгнуть контракт с российским Динамо. Теперь он будет выступать в чемпионате Германии.

Лишь на 5-й месяц войны футболист решил покинуть россию

30-летний уроженец Донецкой области покинул российский клуб и перебрался в Германию. Ордец будет выступать за Бохум на правах годовой аренды.

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Украинский футболист воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт с московским Динамо.

В россию защитник перебрался в 2019 году, оставив свободным агентом Шахтер. В футболке "горняков" он сыграл 99 матчей.

Также на его счету 12 поединков и один гол за сборную Украины. После переезда в россию защитник перестал вызываться в национальную команду.

Молчание футболиста: как он отреагировал на войну

Скорее всего, Ордец перебрался в Германию не из-за войны, которую развязала россия, а по своим собственным убеждениям. Поскольку он с радостью праздновал окончание сезона со своими "коллегами по цеху" в москве.

За более чем четыре месяца Ордец никоим образом не высказал свою позицию относительно полномасштабного вторжения россии на территорию Украины.

В своих соцсетях он опубликовал только два сообщения – еще в конце февраля. Первый – о том, что он якобы "всем сердцем из Украины". Второй – об ужасах в Волновахе. Однако он не сказал, кто именно разрушил его родной город.

В прошлом сезоне Бохум набрал 42 очка и занял 13 место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.