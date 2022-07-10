Гераскевич: Это прошлое украинского фигурного катания
Скелетонист Владислав Гераскевич отреагировал на участие вице-президента УФФК Петренко в шоу Татьяны Навки в Сочи.
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За три рубля продал мамочку. Противно… На пятом месяце полномасштабной войны Виктор Петренко, чемпион Олимпийских игр-1992, принял участие в ледовом шоу в Сочи (шоу Татьяны Навки, а Татьяна жена песковая). Это прошлое украинского фигурного катания, которое наконец-то будет выброшено на свалку,
– отметил Гераскевич.
В то же время скелетонист вспомнил украинских фигуристов, которые, по его мнению, будущее украинского спорта.
"А будущее – за нашими талантливыми молодыми спортсменами, такими как Шмуратко, Назарова, Никитин, Кокура и другие, которые имеют четкую позицию и делают все возможное для поддержки Украины", – добавил спортсмен.
Что известно об участии украинца в шоу в Сочи
- Организатор этого шоу – Татьяна Навка. Она хоть и родилась в Днепре, но является гражданкой России. А также женой Дмитрия Пескова – представителя российского диктатора Владимира Путина.
- Впервые это шоу было организовано в 2019 году, и с тех пор Виктор Петренко там выступал. Он не отказался от участия в нем и после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. Спортивное издание Tribuna.com сообщает, что в момент начала войны Петренко находился в Украине.
- Петренко – не единственный представитель с украинским паспортом, кто причастен к этому шоу. Певица Ани Лорак записала музыкальные партии в него.