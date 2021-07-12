Одним из героев встречи стал защитник Леонардо Бонуччи, сравнявший счет во втором тайме. Футболист также удачно реализовал 11-метровый во время "лотереи".

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Спал вместе с кубком

На своей странице в инстаграме утром после финала Леонардо Бонуччи обнародовал шуточную фотографию.

Он вместе с партнером по обороне Джорджо Кьеллини и кубком Анри Делоне лежали в постели.

Не волнуйтесь, спите спокойно. Мы его защищаем,

– подписал фото центрбек.

Завтрак чемпиона

Леонардо Бонуччи даже не думал никому отдавать трофей.

Защитник пришел с кубком Анри Делоне на завтрак.

Финал Евро-2020: коротко

В финале Евро-2020 встретились сборные Англии и Италии на "Уэмбли" 11 июля.

Счет во встрече открыл Люк Шоу, а восстановил паритет Леонардо Бонуччи.

Судьбу встречи решили в серии послематчевых пенальти. Победу одержала Италия – 3:2.

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