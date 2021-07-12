Одним из героев встречи стал защитник Леонардо Бонуччи, сравнявший счет во втором тайме. Футболист также удачно реализовал 11-метровый во время "лотереи".
Читайте также Фейлы Рашфорда и Санчо и чемпионский сейв Доннаруммы: серия пенальти финала Евро-2020 – видео
Спал вместе с кубком
На своей странице в инстаграме утром после финала Леонардо Бонуччи обнародовал шуточную фотографию.
- Он вместе с партнером по обороне Джорджо Кьеллини и кубком Анри Делоне лежали в постели.
Не волнуйтесь, спите спокойно. Мы его защищаем,
– подписал фото центрбек.
Завтрак чемпиона
Леонардо Бонуччи даже не думал никому отдавать трофей.
- Защитник пришел с кубком Анри Делоне на завтрак.
Финал Евро-2020: коротко
- В финале Евро-2020 встретились сборные Англии и Италии на "Уэмбли" 11 июля.
- Счет во встрече открыл Люк Шоу, а восстановил паритет Леонардо Бонуччи.
- Судьбу встречи решили в серии послематчевых пенальти. Победу одержала Италия – 3:2.
К теме Все дороги ведут в Рим: Италия ошеломила Англию в финале Евро-2020, выиграв по пенальти