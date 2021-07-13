Опыт в Барселоне: скромный клуб Польши может подписать экс-игрока сборной Украины

Бывший защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский может продолжить карьеру в Польше. Скромный клуб Термалика может усилиться украинцем.

Идет доигрывать в Польшу

34-летний Дмитрий Чигринский в статусе свободного агента может перейти в польский чемпионат. Стороны уже ведут переговоры по трансферу футболиста, который в сезоне-2009/2010 выступал за каталонскую Барселону.

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Польскую Термалику тренирует Мариуш Левандовски, который в прошлом был партнером Чигринского в Шахтере. Последним клубом в карьере центрбека был греческий АЕК, за который выступает Олег Данченко и Евгений Шахов. Летом 2021 года контракт футболиста подошел к концу.

Отметим, что Термалика по итогам прошлого сезона повысилась в классе. В новом чемпионате клуб будет выступать в Экстраклясе.