Опыт в Барселоне: скромный клуб Польши может подписать экс-игрока сборной Украины

13 июля 2021 , 17:27
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Мeczyki

Бывший защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский может продолжить карьеру в Польше. Скромный клуб Термалика может усилиться украинцем.

Идет доигрывать в Польшу

34-летний Дмитрий Чигринский в статусе свободного агента может перейти в польский чемпионат. Стороны уже ведут переговоры по трансферу футболиста, который в сезоне-2009/2010 выступал за каталонскую Барселону.

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Польскую Термалику тренирует Мариуш Левандовски, который в прошлом был партнером Чигринского в Шахтере. Последним клубом в карьере центрбека был греческий АЕК, за который выступает Олег Данченко и Евгений Шахов. Летом 2021 года контракт футболиста подошел к концу.

Отметим, что Термалика по итогам прошлого сезона повысилась в классе. В новом чемпионате клуб будет выступать в Экстраклясе.

  • На протяжении карьеры Чигринский выступал за Карпаты, Шахтер, запорожский Металлург, Барселону и Днепр.
  • Украинский защитник выступал за АЕК в течение пяти лет – с 2016 года.
  • Всего Дмитрий провел за греческий клуб 126 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 асиста на партнеров по команде. В 2018 году привел команду к чемпионству в Греции.
  • По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 400 тысяч евро.
Автор: Софія Кулай