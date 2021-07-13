Идет доигрывать в Польшу
34-летний Дмитрий Чигринский в статусе свободного агента может перейти в польский чемпионат. Стороны уже ведут переговоры по трансферу футболиста, который в сезоне-2009/2010 выступал за каталонскую Барселону.
Читайте также Реал может вернуть Лунина в Овьедо
Польскую Термалику тренирует Мариуш Левандовски, который в прошлом был партнером Чигринского в Шахтере. Последним клубом в карьере центрбека был греческий АЕК, за который выступает Олег Данченко и Евгений Шахов. Летом 2021 года контракт футболиста подошел к концу.
Отметим, что Термалика по итогам прошлого сезона повысилась в классе. В новом чемпионате клуб будет выступать в Экстраклясе.
- На протяжении карьеры Чигринский выступал за Карпаты, Шахтер, запорожский Металлург, Барселону и Днепр.
- Украинский защитник выступал за АЕК в течение пяти лет – с 2016 года.
- Всего Дмитрий провел за греческий клуб 126 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 асиста на партнеров по команде. В 2018 году привел команду к чемпионству в Греции.
- По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 400 тысяч евро.