Йде догравати у Польщу
34-річний Дмитро Чигринський у статусі вільного агента може перейти у польський чемпіонат. Сторони вже ведуть перемовини щодо трансферу футболіста, який у сезоні-2009/2010 виступав за каталонську Барселону.
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Польську Термаліку тренує Маріуш Левандовскі, який у минулому був партнером Чигринського у Шахтарі. Останнім клубом у кар'єрі центрбека був грецький АЕК, за який виступає Олег Данченко та Євген Шахов. Влітку 2021 року контракт футболіста підійшов до завершення.
Відзначимо, що Термаліка за підсумками минулого сезону підвищилась у класі. У новому чемпіонаті клуб виступатиме у Екстраклясі.
Протягом кар'єри Чигринський виступав за Карпати, Шахтар, запорізький Металург, Барселону та Дніпро. Український захисник виступав за АЕК протягом п'яти років – з 2016 року. Всього Дмитро провів за грецький клуб 126 матчів, в яких забив 5 голів та віддав 2 асисти на партнерів по команді. У 2018 році привів команду до чемпіонства у Греції. За даними Transfermarkt, вартість футболіста складає 400 тисяч євро.