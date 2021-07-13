Йде догравати у Польщу

34-річний Дмитро Чигринський у статусі вільного агента може перейти у польський чемпіонат. Сторони вже ведуть перемовини щодо трансферу футболіста, який у сезоні-2009/2010 виступав за каталонську Барселону.

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