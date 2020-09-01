После матчей сборной вернутся матчи чемпионата – второй тур УПЛ. Откроет новый тур матч топовых команд прошлого сезона – "Динамо" примет "Десну",

Учитывая, что "Динамо" уже 15 сентября сыграет матч квалификации Лиги чемпионов, матч киевлян против "Десны" состоится еще в пятницу, 11 сентября.

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"Колос", который тоже начинает выступления в еврокубках (команда сыграет 17 сентября на выезде против греческого "Ариса"), свой матч проведет в субботу, 12 сентября.

В воскресенье, 13 сентября, свой дебютный матч в УПЛ проведет "Минай". Команда дома примет "Александрию".

Календарь второго тура УПЛ

11 сентября (пятница)

Динамо – Десна 19:00

12 сентября (суббота)

Днепр-1 – Олимпик 14:00

Колос – Львов 17:00

Рух – Шахтер 19: 30

13 сентября (воскресенье)

Минай – Александрия 14:00

Заря – Мариуполь 17:00

Ворскла – Ингулец 19:30