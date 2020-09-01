Після матчів збірної повернуться матчі чемпіонату – другий тур УПЛ. Відкриє новий тур матч топових команд минулого сезону – "Динамо" прийме "Десну",

Зважаючи, що "Динамо" вже 15 вересня зіграє матч кваліфікації Ліги чемпіонів, матч киян проти "Десни" відбудеться ще в п'ятницю, 11 вересня.

До теми: Жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів: результати та суперники "Динамо"

"Колос", який теж розпочинає виступи в єврокубках (команда зіграє 17 вересня на виїзді проти грецького "Аріса"), свій матч проведе в суботу, 12 вересня.

В неділю, 13 вересня, свій дебютний матч в УПЛ проведе "Минай". Команда вдома прийме "Олександрію".

Календар другого туру УПЛ

11 вересня (п’ятниця)

Динамо – Десна 19:00

12 вересня (субота)

Дніпро-1 – Олімпік 14:00

Колос – Львів 17:00

Рух – Шахтар 19:30

13 вересня (неділя)

Минай – Олександрія 14:00

Зоря – Маріуполь 17:00

Ворскла – Інгулець 19:30