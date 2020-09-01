Опубліковано календар матчів 2-го туру УПЛ
Після матчів збірної повернуться матчі чемпіонату – другий тур УПЛ. Відкриє новий тур матч топових команд минулого сезону – "Динамо" прийме "Десну",
Зважаючи, що "Динамо" вже 15 вересня зіграє матч кваліфікації Ліги чемпіонів, матч киян проти "Десни" відбудеться ще в п'ятницю, 11 вересня.
До теми: Жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів: результати та суперники "Динамо"
"Колос", який теж розпочинає виступи в єврокубках (команда зіграє 17 вересня на виїзді проти грецького "Аріса"), свій матч проведе в суботу, 12 вересня.
В неділю, 13 вересня, свій дебютний матч в УПЛ проведе "Минай". Команда вдома прийме "Олександрію".
Календар другого туру УПЛ
11 вересня (п’ятниця)
Динамо – Десна 19:00
12 вересня (субота)
Дніпро-1 – Олімпік 14:00
Колос – Львів 17:00
Рух – Шахтар 19:30
13 вересня (неділя)
Минай – Олександрія 14:00
Зоря – Маріуполь 17:00
Ворскла – Інгулець 19:30