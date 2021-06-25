В шестом матче серии Монреалю удалось вырвать победу лишь в овертайме. И выиграть серию со счетом 4:2. Победную шайбу в овертайме забросил Арттури Лехконен.
Примечательно Донбасс получил календарь матчей в хоккейной Лиге чемпионов
Монреаль – Вегас – 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
- Монреаль впервые сыграет в финале Кубка Стэнли с 1993 года. Тогда команда в финале обыграла Лос-Анджелес.
- Победа в 1993 году стала последней для канадских клубов в Кубке Стэнли.
- Это первый выход в финал Кубка Стэнли для канадских клубов за последние 10 лет. В 2011 году в финал вышел Ванкувер, но проиграл Бостону.
- Зато Вегас второй год подряд проигрывает в полуфинале Кубка Стэнли. А за четыре года, что существует клуб, команда трижды боролась за выход в финал. И в дебютном сезоне "рыцарям" это удалось, но в финале они уступили Вашингтону.
- В финале Кубка Стэнли Монреаль сыграет с победителем пары Тампа-Бэй Лайтнинг – Нью-Йорк Айлендерс. В серии до четырех побед пока ничья 3:3. 25 июня (ночь на 26 июня в Украине) команды сыграют решающий матч.
- Тренер Монреаля Доминик Дюшарм пропустил последние четыре матча команды из-за положительного теста на коронавирус.