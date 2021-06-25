В шестом матче серии Монреалю удалось вырвать победу лишь в овертайме. И выиграть серию со счетом 4:2. Победную шайбу в овертайме забросил Арттури Лехконен.

Примечательно Донбасс получил календарь матчей в хоккейной Лиге чемпионов

Монреаль – Вегас – 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)