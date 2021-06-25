У шостому матчі серії Монреалю вдалося вирвати перемогу лише в овертаймі. І виграти серію з рахунком 4:2. Переможну шайбу в овертаймі закинув Арттурі Лехконен.

Варте уваги Донбас отримав календар матчів в хокейній Лізі чемпіонів

Монреаль – Вегас – 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)