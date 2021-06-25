У шостому матчі серії Монреалю вдалося вирвати перемогу лише в овертаймі. І виграти серію з рахунком 4:2. Переможну шайбу в овертаймі закинув Арттурі Лехконен.
Варте уваги Донбас отримав календар матчів в хокейній Лізі чемпіонів
Монреаль – Вегас – 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
- Монреаль вперше зіграє у фіналі Кубка Стенлі з 1993 року. Тоді команда у фіналі обіграла Лос-Анджелес.
- Перемога в 1993 році стала останньою для канадських клубів в Кубку Стенлі.
- Це перший вихід у фінал Кубка Стенлі для канадських клубів за останні 10 років. У 2011 році у фінал вийшов Ванкувер, але програв Бостону.
- Натомість Вегас другий рік поспіль програє у півфіналі Кубка Стенлі. А за чотири роки, що існує клуб, команда тричі змагалася за вихід у фінал. І в дебютному сезоні "лицарям" це вдалося, але у фіналі вони поступилися Вашингтону.
- У фіналі Кубка Стенлі Монреаль зіграє з переможцем пари Тампа-Бей Лайтнінг – Нью-Йорк Айлендерс. У серії до чотирьох перемог поки нічия 3:3. 25 червня (ніч на 26 червня в Україні) команди зіграють вирішальний матч.
- Тренер Монреаля Домінік Дюшарм пропустив останні чотири матчі команди через позитивний тест на коронавірус.