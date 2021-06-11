Групповой этап хоккейной Лиги чемпионов стартует 26 августа. Однако, свой первым матч Донбасс сыграет аж 3 сентября. В домашнем матче в Киеве команда будет противостоять датскому Рунгстен Сайер Кэпитал. Матч состоится во Дворце спорта.

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Напомним, другими соперниками Донбасса на групповом этапе Лиги чемпионов являются Руанские Драконы (Франция) и Клагенфурт (Австрия).

Календарь матчей Донбасса в Лиге чемпионов

3 сентября. Донбасс – Рунгстен Сайер Кэпитал

5 сентября. Донбасс – Руанские Драконы

9 сентября. Руанские Драконы – Донбасс

11 сентября. Рунгстен Сайер Кэпитал – Донбасс

6 октября. Донбасс – Клагенфурт

13 октября. Клагенфурт – Донбасс

К слову, матч Донбасса и Клагенфурта, запланированный на 13 октября, будет закрывать групповую стадию соревнований.

В плей-офф турнира выйдут две лучшие команды из каждого квартета.