Определился еще один участник ЧМ-2022 по футболу

27 января 2022 , 20:53
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Сборная Ирана стала очередной командой, которая гарантирует себе участие на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Иранцы досрочно вышли на Мундиаль благодаря победе против Ирака.

Шестой чемпионат мира для Ирана

Иран минимально дома обыграл Ирак и гарантировал выход на ЧМ-2022 за три тура до окончания группового этапа в Азии. Иранцы – 14-й участник ЧМ-2022.

Стоит внимания Италия или Португалия не сыграют в Катаре: результаты жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2022

Иран квалифицировался на чемпионат мира шестой раз в истории и в третий раз подряд. На предыдущих Мундиалях в России и Бразилии иранцы не смогли выйти из группы.

В общем, сборная Ирана никогда не выходила в раунд плей-офф на чемпионате мира.

После победы против Ирака иранские игроки были вне себя от счастья и бурно праздновали.

Смотрите видео празднования иранцев


Участники ЧС-2022

  • Катар (хозяин турнира)
  • Германии (четырехкратные чемпионы мира)
  • Дания
  • Бразилия (пятикратные чемпионы мира)
  • Франция (двухразовые чемпионы мира)
  • Бельгия
  • Хорватия
  • Испания (чемпионы мира)
  • Сербия
  • Англия (чемпионы мира)
  • Нидерланды
  • Аргентина (двухразовые чемпионы мира)
  • Иран.
Отметим. Чемпионат мира по футболу впервые состоится осенью и зимой – с 21 ноября по 18 декабря.
Автор: Михайло Гема