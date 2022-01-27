Определился еще один участник ЧМ-2022 по футболу

Сборная Ирана стала очередной командой, которая гарантирует себе участие на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Иранцы досрочно вышли на Мундиаль благодаря победе против Ирака.

Шестой чемпионат мира для Ирана

Иран минимально дома обыграл Ирак и гарантировал выход на ЧМ-2022 за три тура до окончания группового этапа в Азии. Иранцы – 14-й участник ЧМ-2022.

Стоит внимания Италия или Португалия не сыграют в Катаре: результаты жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2022

Иран квалифицировался на чемпионат мира шестой раз в истории и в третий раз подряд. На предыдущих Мундиалях в России и Бразилии иранцы не смогли выйти из группы.

В общем, сборная Ирана никогда не выходила в раунд плей-офф на чемпионате мира.

После победы против Ирака иранские игроки были вне себя от счастья и бурно праздновали.

Смотрите видео празднования иранцев



Участники ЧС-2022

Катар (хозяин турнира)

Германии (четырехкратные чемпионы мира)

Дания

Бразилия (пятикратные чемпионы мира)

Франция (двухразовые чемпионы мира)

Бельгия

Хорватия

Испания (чемпионы мира)

Сербия

Англия (чемпионы мира)

Нидерланды

Аргентина (двухразовые чемпионы мира)

Иран.

Чемпионат мира по футболу впервые состоится осенью и зимой – с 21 ноября по 18 декабря.