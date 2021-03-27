Определился последний участник полуфинала плей-офф Украинской хоккейной лиги. Им стал херсонский Днепр.

Днепр в четвертьфинальной серии до двух побед обыграл в третьем матче Краматорск. Заброшенными шайбами ​​отметились Каракулько (в большинстве в первом периоде) и Швецов (в третьем периоде).

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В полуфинале Днепру выпало сыграть против Донбасса. Первые два матча полуфинала пройдут в Дружковке 30 марта и 1 апреля. После этого серия переедет в Херсон, где 4 и 6 апреля Днепр и Донбасс сыграют ответные матчи. Серия продлится до четырех побед одной из команд, поэтому в случае необходимости 8, 9 и 12 апреля команды сыграют решающие матчи. Отметим, что пятый и седьмой поединки состоятся на домашней арене Донбасса.

Другую полуфинальную пару составили киевский Сокол и Кременчуг. Первые два матча в этой паре сыграют в Кременчуге 31 марта и 2 апреля. В Киеве команды сыграют 5 и 7 апреля. Дополнительные матчи запланированы на 9, 11 и 13 апреля, а пятый и седьмой матч в таком случае примет Кременчуг.