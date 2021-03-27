В матче между киевским Соколом и Мариуполем решала судьба место в полуфинале плей-офф УХЛ. И когда уже почти было известно имя победителя, хоккеисты устроили массовую драку на льду.

Это была третья игра четвертьфинала плей-офф УХЛ между Соколом и Мариуполем. Победитель этого матча выходил в полуфинал.

Напомним Киевский Сокол обыграл Мариуполь и вышел в полуфинал плей-офф УХЛ

Еще в первые два периода "соколы" забросили четыре шайбы в ворота соперника. Поэтому в третьем периоде доводили игру до логичной победы.

Но за 31 секунду до конца поединка во время атаки Мариуполя на площадке вспыхнула массовая драка. При этом не одна, а сразу две, в одной из которых принимали участие сразу шесть хоккеистов. Некоторые из них настолько сошлись в схватке, что арбитры долго не могли их развести.

Все началось с того, что Ступак клюшкой ударил по спине Карпенко, а тот решил ответить кулаками. За партнеров вступились и другие хоккеисты.

После этого на скамейке штрафников оказалось немало игроков. За грубость малым штрафом были наказаны Гафиуллин, Карпенко, Коваленко, Гуров из Мариуполя и Ступак, Панченко, Сисак, Лысенко и Нименко с Сокола.

Видео массовой драки хоккеистов в матче Сокол – Мариуполь