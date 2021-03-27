Визначився останній учасник півфіналу плей-офф Української хокейної ліги. Ним став херсонський Дніпро.

Дніпро у чвертьфінальній серії до двох перемог обіграв у третьому матчі Краматорськ. Закинутими шайбами відзначилися Каракулько (в більшості у першому періоді) та Швецов (у третьому періоді).

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У півфіналі Дніпру випало зіграти проти Донбасу. Перші два матчі півфіналу відбудуться в Дружківці 30 березня та 1 квітня. Після цього серія переїде в Херсон, де 4 та 6 квітня Дніпро та Донбас зіграють матчі-відповіді. Серія триватиме до чотирьох перемог однієї з команд, тож у разі необхідності 8, 9 та 12 квітня команди зіграють вирішальні матчі. Відзначимо, що п'ятий і сьомий поєдинки відбудуться на домашній арені Донбасу.

Іншу півфінальну пару склали київський Сокіл та Кременчук. Перші два матчі в цій парі зіграють в Кременчуці 31 березня та 2 квітня. У Києві команди зіграють 5 та 7 квітня. Додаткові матчі заплановані на 9, 11 та 13 квітня, а п'ятий та сьомий матч у такому випадку прийме Кременчук.