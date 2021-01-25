Украинский хавбек АЕКа Евгений Шахов открыл счет в матче с ПАОКом в 18-м туре чемпионата Греции. В итоге, этот гол помог команде сыграть вничью – 2:2.

ПАОК – АЕК 2:2 Голы: Креспо, 40, Виреинья, 70 – Шахов, 18, Галанопулос, 50 Смотрите также Между ног голкиперу: игроки Наполи забили самый быстрый гол в истории клуба – видео На 18-й минуте Шахов забил с передачи Леви Гарсии. Об этом пишет 24 канал. Видео гола Шахова Еще один украинец Дмитрий Чигринский начал поединок на скамейке запасных. Предыдущие четыре матча защитник не попадал в заявку. Заметим, что Шахов забил гол своей бывшей команде, ведь он выступал за нее в 2016-2019 годах.

Это уже второй гол для Евгения Шахова за АЕК. К греческому клубу украинец присоединился прошлым летом как свободный агент. Перед этим полузащитник выступал за итальянский Лечче.