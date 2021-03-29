На Олимпиаде в Токио выступят футбольные сборные 16 стран. После матчей 28 марта определились все участники турнира.

Последними путевку на Олимпийские игры разыгрывали страны Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Путевки на турнир получили сборные Гондураса и Мексики.

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Сборная Гондураса обыграла сборную США со счетом 2:1. А мексиканцы оказались сильнее Канады – счет 2:0.

Таким образом на Олимпиаде-2020 выступят такие сборные: Япония, Франция, Германия, Румыния, Испания, Новая Зеландия, Египет, Кот-д'ивуар, ЮАР, Австралия, Саудовская Аравия, Южная Корея, Аргентина, Бразилия, Гондурас и Мексика.

Важно! На Олимпийских играх выступают сборные игроков до 23 лет, а также три игрока без возрастных ограничений. Национальные сборные своих стран в полном составе выступить не могут.

Жеребьевка футбольного турнира Олимпиады 2020 состоится 21 апреля в штаб-квартире ФИФА.

Летние Олимпийские игры продлятся с 21 июля по 7 августа 2021 года в Японии.