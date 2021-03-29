Визначилися всі футбольні збірні, які виступлять на Олімпіаді-2020
На Олімпіаді в Токіо виступлять футбольні збірні 16 країн. Після матчів 28 березня визначилися усі учасники турніру.
Джерело:24 канал
Останніми путівку на Олімпійські ігри розігрували країни Північної та Центральної Америки та країни Карибського басейну. Путівки на турнір здобули збірні Гондурасу та Мексики.
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Збірна Гондурасу обіграла збірну США з рахунком 2:1. А мексиканці виявилися сильнішими за Канаду – рахунок 2:0.
Таким чином на Олімпіаді-2020 виступлять такі збірні: Японія, Франція, Німеччина, Румунія, Іспанія, Нова Зеландія, Єгипет, Кот-д'Івуар, ПАР, Австралія, Саудівська Аравія, Південна Корея, Аргентина, Бразилія, Гондурас та Мексика.
Жеребкування футбольного турніру Олімпіади 2020 відбудеться 21 квітня в штаб-квартирі ФІФА.
Літні Олімпійські ігри триватимуть з 21 липня по 7 серпня 2021 року в Японії.
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