На Олімпіаді в Токіо виступлять футбольні збірні 16 країн. Після матчів 28 березня визначилися усі учасники турніру.

Останніми путівку на Олімпійські ігри розігрували країни Північної та Центральної Америки та країни Карибського басейну. Путівки на турнір здобули збірні Гондурасу та Мексики.

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Збірна Гондурасу обіграла збірну США з рахунком 2:1. А мексиканці виявилися сильнішими за Канаду – рахунок 2:0.

Таким чином на Олімпіаді-2020 виступлять такі збірні: Японія, Франція, Німеччина, Румунія, Іспанія, Нова Зеландія, Єгипет, Кот-д'Івуар, ПАР, Австралія, Саудівська Аравія, Південна Корея, Аргентина, Бразилія, Гондурас та Мексика.

Важливо! На Олімпійських іграх виступають збірні гравців до 23 років, а також ше три гравці без вікових обмежень. Національні збірні своїх країн у повному складі виступити не можуть.

Жеребкування футбольного турніру Олімпіади 2020 відбудеться 21 квітня в штаб-квартирі ФІФА.

Літні Олімпійські ігри триватимуть з 21 липня по 7 серпня 2021 року в Японії.