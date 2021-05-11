Кто покидает АПЛ
Первым в классе понизился Шеффилд Юнайтед, который в прошлом сезоне занял 9 место. Команда находится на 20 месте. Шеффилд проиграл 28 матчей при 5 победах!
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Вторым в Чемпионшип вылетел Вест Бромвич. Команда в 2020 году вернулась в АПЛ, однако не смогла сохранить прописку в элитном дивизионе.
Вест Бромвич проиграл 18 поединков, одержал 5 побед и 11 раз сыграл вничью. Что интересно, наставник команды Сэм Эллардайс впервые в карьере вылетел из АПЛ.
10 мая официально вылет из АПЛ оформил лондонский Фулхэм, проигравший Бернли (0:2). Команда потерпела 18 поражений при 5 победах и 12 ничьих.
Фулхэм, как и Вест Бромвич, не смог сохранить прописку в АПЛ после того, как вышел из Чемпионшипа.
- Уже известно, что в АПЛ сезона-2021/2021 сыграют Норвич и Уотфорд. Еще одна команда определится в раунде плей-офф.