Кто покидает АПЛ

Первым в классе понизился Шеффилд Юнайтед, который в прошлом сезоне занял 9 место. Команда находится на 20 месте. Шеффилд проиграл 28 матчей при 5 победах!

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Вторым в Чемпионшип вылетел Вест Бромвич. Команда в 2020 году вернулась в АПЛ, однако не смогла сохранить прописку в элитном дивизионе.

Вест Бромвич проиграл 18 поединков, одержал 5 побед и 11 раз сыграл вничью. Что интересно, наставник команды Сэм Эллардайс впервые в карьере вылетел из АПЛ.

10 мая официально вылет из АПЛ оформил лондонский Фулхэм, проигравший Бернли (0:2). Команда потерпела 18 поражений при 5 победах и 12 ничьих.

Фулхэм, как и Вест Бромвич, не смог сохранить прописку в АПЛ после того, как вышел из Чемпионшипа.