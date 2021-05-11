Хто покидає АПЛ

Першим у класі понизився Шеффілд Юнайтед, який у минулому сезоні посів 9 місце. Команда перебуває на 20 місці. Шеффілд програв 28 матчів при 5 перемогах!

Це важливо Ювентус можуть виключити із Серії А

Другим у Чемпіоншип вилетів Вест Бромвіч. Команда у 2020 році повернулася в АПЛ, однак не змогла зберегти прописку в елітному дивізіоні.

Вест Бромвіч програв 18 поєдинків, здобув 5 перемог та 11 разів зіграв унічию. Що цікаво, наставник команди Сем Еллардайс вперше у кар'єрі вилетів з АПЛ.

10 травня офіційно виліт з АПЛ оформив лондонський Фулхем, який програв Бернлі (0:2). Команда зазнала 18 поразок при 5 перемогах та 12 нічиїх.

Фулхем, як і Вест Бромвіч, не зміг зберегти прописку в АПЛ після того, як вийшов з Чемпіоншипу.