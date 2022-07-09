Вслед за Суперкубком: Кубок Украины не будет разыгран
9 июля 2022 , 09:56Читати новину українською
Источник:Футбол NEWS
Несмотря на войну, футбольный сезон в Украине будет восстановлен. По Суперкубку и Кубку страны приняли другие решения.
Еще один трофей не будет разыгран
Ранее исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о будущем Суперкубка Украины, который в этом году не будет разыгрываться. Такая же участь ожидает и Кубок страны.
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Кубок Украины тоже не будет разыгрываться. Больше мне об этом нечего сказать,
– сказал Дикий.
Напомним. что в прошлом сезоне победителем Кубка Украины стало киевское Динамо. В финале в Тернополе "бело-синие" в дополнительное время минимально обыграли Зорю. Единственный гол в этой решающей встрече забил Виктор Цыганков.
Пока Динамо и Шахтер имеют в своем активе по 13 побед в Кубке страны.
- УПЛ в отличие от Суперкубка и Кубка страны состоится. Новый сезон Украинской Премьер-лиги должен стартовать в августе.
- Клубы несколько расходятся во мнениях с местом проведения чемпионата. Поэтому рассматривают разные варианты, но на 90% УПЛ будет происходить на территории нашей страны, а не за границей.