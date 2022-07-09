Еще один трофей не будет разыгран

Ранее исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о будущем Суперкубка Украины, который в этом году не будет разыгрываться. Такая же участь ожидает и Кубок страны.

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Кубок Украины тоже не будет разыгрываться. Больше мне об этом нечего сказать,

– сказал Дикий.

Напомним. что в прошлом сезоне победителем Кубка Украины стало киевское Динамо. В финале в Тернополе "бело-синие" в дополнительное время минимально обыграли Зорю. Единственный гол в этой решающей встрече забил Виктор Цыганков.

Пока Динамо и Шахтер имеют в своем активе по 13 побед в Кубке страны.