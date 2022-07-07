В этом году без главного трофея

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий раскрыл детали розыгрыша Суперкубка Украины в 2022 году. В этом году один из главных трофеев страны не будет разыгран.

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Такое решение приняли в Украинской Премьер-лиге.

В настоящее время принято решение не проводить матч за Суперкубок Украины 2022 года,

– сказал Дикий.

Напомним, что в борьбе за Суперкубок сходятся победитель чемпионата и обладатель Кубка Украины.

В прошлом сезоне еще под мирным небом сошлись Шахтер и Динамо. "Украинское классическое" превратило в настоящий матч в одни ворота. "Горняки" благодаря дублю Лассины Траоре и голу Алана Патрика разгромили динамовцев со счетом 3:0.

Это первый и пока единственный трофей для Роберто Де Дзерби во главе донецкого клуба. Скорее всего, что последний. По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио, итальянский наставник расторг соглашение с дончанами.