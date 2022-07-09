Ще один трофей не буде розіграний
Раніше виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів про майбутнє Суперкубка України, який цьогоріч не буде розігруватись. Така ж доля чекає й на Кубок країни.
До теми Суперкубок України-2022 не буде розіграний
Кубок України теж не розігруватиметься. Більше мені про це нічого сказати,
– сказав Дикий.
Нагадаємо. що у минулому сезоні переможцем Кубка України стало київське Динамо. У фіналі в Тернополі "біло-сині" у додатковий час мінімально обіграли Зорю. Єдиний гол у тій вирішальній зустрічі забив Віктор Циганков.
Наразі Динамо та Шахтар мають у своєму активі по 13 перемог у Кубку країни.
- УПЛ на відміну від Суперкубка та Кубка країни відбудеться. Новий сезон Української Прем'єр-ліги повинен стартувати у серпні.
- Клуби дещо розходяться у думках із місцем проведенням чемпіонату. Тому розглядають різні варіанти, але на 90% УПЛ буде відбуватись на території нашої країни, а не за кордоном.