Ще один трофей не буде розіграний

Раніше виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів про майбутнє Суперкубка України, який цьогоріч не буде розігруватись. Така ж доля чекає й на Кубок країни.

До теми Суперкубок України-2022 не буде розіграний

Кубок України теж не розігруватиметься. Більше мені про це нічого сказати,

– сказав Дикий.

Нагадаємо. що у минулому сезоні переможцем Кубка України стало київське Динамо. У фіналі в Тернополі "біло-сині" у додатковий час мінімально обіграли Зорю. Єдиний гол у тій вирішальній зустрічі забив Віктор Циганков.

Наразі Динамо та Шахтар мають у своєму активі по 13 перемог у Кубку країни.