Марта Костюк сыграет против второй ракетки мира в 1/4 турнира WTA в Австралии

Украинская теннисистка Марта Костюк узнала соперницу в четвертьфинале хардового турнира серии WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Украинка впервые сыграет против Онс Жабер из Туниса.

Вторая ракетка Украины Марта Костюк в ожесточенной борьбе одержала победу над бывшей россиянкой Еленой Рыбакиной в 1/8 турнира WTA 500 в Аделаиде.

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Вторая ракетка Украины против второй ракетки мира

Следующая соперница Костюк определилась в противостоянии Онс Жабер и Сораны Кирстю. Представительница Туниса без особых проблем разобралась с румынкой – 7:6, 6:1.

Таким образом, сетка турнира свела вторую ракетку Украины со второй ракеткой мира. Следует отметить, что теннисистки впервые встретятся на корте.

Ранее Марта девять раз играла с теннисистками из топ-10, но во всех матчах потерпела поражение.

Поединок 1/4 финала турнира WTA 500 состоится 6 января. Ориентировочное начало матча – не раньше 10:00 по Киеву.

Напомним, что первая ракетка Украины Ангелина Калинина прекратила выступление на турнире в первом раунде основной сетки. Украинка уступила экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко из Беларуси - 6:7, 6:7.