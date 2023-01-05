Друга ракетка України Марта Костюк у запеклій боротьбі здобула перемогу над колишньою росіянкою Єлєною Рибакіною в 1/8 турніру WTA 500 в Аделаїді.

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Друга ракетка України проти другої ракетки світу

Наступна суперниця Костюк визначилася у протистоянні Онс Жабер та Сорани Кирстю. Представниця Тунісу без особливих проблем розібралася з румункою – 7:6, 6:1.

Таким чином сітка турніру звела другу ракетку України з другою ракеткою світу. Варто зазначити, що тенісистки вперше зустрінуться на корті.

Раніше Марта дев'ять разів грала з тенісистками з топ-10, але у всіх матчах зазнавала поразок.

Важливо! Поєдинок 1/4 фіналу турніру WTA 500 відбудеться 6 січня. Орієнтовний початок матчу – не раніше 10:00 за київським часом.

Нагадаємо, що перша ракетка України Ангеліна Калініна припинала виступ на турнірі в першому раунді основної сітки. Українка поступилася експершій ракетці світу Вікторії Азаренко з Білорусі – 6:7, 6:7.